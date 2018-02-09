Соловьев попросил гостя покинуть студию после оскорбления летчика Филипова

Телеведущий Владимир Соловьев попросил покинуть студию американского журналиста российского происхождения Григория Винникова (Грэг Вайнер) после того, как тот оскорбил погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова.

Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему летчику. В это время Винников попытался оспорить правильность присуждения Филипову звания Героя России.

Заявление американского журналиста спровоцировало небольшую словесную перепалку. Никонов потребовал, чтобы Винников покинул студию: "Сегодня хоронили героя. И когда здесь, в студии, мы слышим это, я думаю, что ведущий должен попросить человека покинуть студию".

Соловье поддержал и также попросил гостя удалиться: "В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям". Винников молча удалился.

"У нас нет свободы кощунства в стране", - подытожил депутат Никонов