Соловьёв призвал расстреливать военкомов за ошибки во время частичной мобилизации

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что военкомов, которые не соблюдают указания по порядку проведения частичной мобилизации, необходимо наказывать расстрелом, сообщает URA.ru.

В эфире программы «Вечер с Соловьёвым» обсуждали проблемы призыва. Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян напомнила, что в первой волне подлежат мобилизации люди возрастом до 35 лет, однако повестки вручали даже тем, кому почти 60 лет.

«В общем, надо с этим что-то решать и не обижать людей», — подчеркнула Симоньян.

Соловьёв поинтересовался, можно ли сотрудников военкоматов расстреливать за нарушения. Собеседница отметила, что она против таких методов воспитания.

«А я за! Я просто публично бы вывел пару таких военкомов... Особенно новосибирского одного умника. Ему говорят „зачем музыканта призывать, он весь больной“, а он отвечает: „А он на меня жаловался“. Вот взять этого военкома за ухо и на передовую в Донбасс», — возмутился Соловьёв.

Ещё один гость указал, что на фронт без мозгов не посылают. Тогда телеведущий предложил выдать новосибирскому военкому «лопаточку, чтобы окапывался».

Напомним, в Госдуме тоже предложили ввести ответственность за ошибки при частичной мобилизации, но гораздо более гуманную — от трёх до пяти лет заключения.

Ранее в Адыгее военкомат извинился за вручение повестки инвалиду-колясочнику. А в Алтайском крае общественники помогли добиться отсрочки для отца-одиночки, который воспитывает двоих детей после смерти жены.