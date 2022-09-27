Соловьёв призвал расстреливать военкомов за ошибки во время частичной мобилизации
Также предложил выдавать лопаточки «военкомам без мозгов», чтобы окапывались на фронте
Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что военкомов, которые не соблюдают указания по порядку проведения частичной мобилизации, необходимо наказывать расстрелом, сообщает URA.ru.
В эфире программы «Вечер с Соловьёвым» обсуждали проблемы призыва. Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян напомнила, что в первой волне подлежат мобилизации люди возрастом до 35 лет, однако повестки вручали даже тем, кому почти 60 лет.
«В общем, надо с этим что-то решать и не обижать людей», — подчеркнула Симоньян.
Соловьёв поинтересовался, можно ли сотрудников военкоматов расстреливать за нарушения. Собеседница отметила, что она против таких методов воспитания.
«А я за! Я просто публично бы вывел пару таких военкомов... Особенно новосибирского одного умника. Ему говорят „зачем музыканта призывать, он весь больной“, а он отвечает: „А он на меня жаловался“. Вот взять этого военкома за ухо и на передовую в Донбасс», — возмутился Соловьёв.
Ещё один гость указал, что на фронт без мозгов не посылают. Тогда телеведущий предложил выдать новосибирскому военкому «лопаточку, чтобы окапывался».
Напомним, в Госдуме тоже предложили ввести ответственность за ошибки при частичной мобилизации, но гораздо более гуманную — от трёх до пяти лет заключения.
Ранее в Адыгее военкомат извинился за вручение повестки инвалиду-колясочнику. А в Алтайском крае общественники помогли добиться отсрочки для отца-одиночки, который воспитывает двоих детей после смерти жены.