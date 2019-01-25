Соловьев разыграл своего постоянного украинского гостя фальшивым иском

Началось с того, что Ковтун назвал главу Минэнерго Александра Новака предателем

25 января 2019, 14:33

Российский телеведущий Владимир Соловьев в Twitter рассказал, как разыграл постоянного украинского гостя своей программы Вячеслава Ковтуна при помощи фальшивого иска в суд.

Розыгрыш произошел во время съемки телепередачи. Ковтун назвал главу Минэнерго РФ Александра Новака предателем. Соловьев парировал, что за подобные высказывания Ковтуну может грозить иск за клевету.

После человек в форме сотрудника полиции зашел в гримерку Ковтуна и вручил ему "повестку в суд". Тот, осознав, что его разыграли, пообещал хранить "документ".

"Чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь", – подписал видео сам Соловьев.

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