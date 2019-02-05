Сообщения о "минировании" объектов в Москве поступили с иностранных IP-адресов

Свыше 100 объектов в Москве и области получили сообщения о минировании. Угрозы поступали с IP-адресов зарубежных стран, в том числе и украинских, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Новости

Общество Почти 50 зданий проверяют в Москве и области после звонков о минировании

"В настоящее время количество "заминированных" объектов более 100. Все организации получили сообщения на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что киберпреступники пугают минированием районные управы, больницы, образовательные учреждения, торговые центры. Так, угрозы поступили в ТЦ "Водный" и "Интер-Север", а также в подмосковный аэропорт и художественно-промышленную академию им. С. Г. Строганова.

Ранее сообщалось, что в Москве анонимные сообщения о минировании поступили в адрес 80 объектов, в Московской области – 25. В столице из-за угрозы эвакуировали свыше девяти тысяч человек.