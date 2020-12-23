Сортировщик мусора в Ульяновске спас от смерти кота, которого выкинули на свалку

В Ульяновске сотрудник предприятия по переработке мусора спас жизнь коту, которого хозяева выбросили на свалку. Мужчина выполнял свою работу и вовремя заметил, что в одном из мусорных мешков лежит живое существо.

На кадрах видно, что рабочий заметил неладное за несколько секунд до того, как мешок с питомцем попал в сепаратор. Он взял его в руки, разрезал и освободил кота, пишет "Лента".

Животное, судя по записи, было ухоженным и пользователи социальных сетей предположили, что он просто стал не нужен хозяевам.

Из-за инцидента на предприятии остановили линию. Что стало с котом после его чудесного спасения, неизвестно.