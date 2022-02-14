Состояние госпитализированного с коронавирусом Жириновского оценивается как стабильное

Владимир Жириновский продолжает лечение в коронавирусном госпитале. Врачи оценивают состояние главы ЛДПР как стабильное, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Медики оказывают политику всю необходимую помощь.

Напомним, Владимира Жириновского госпитализировали второго февраля. В соцсетях появлялись слухи о том, что политик не может самостоятельно дышать и подключён к аппарату ИВЛ, однако официально эта информация не подтвердилась. Также появлялись сообщения о том, что он перестал узнавать окружающих, но и эти сведения оказались недостоверными.

В ЛДПР отметили, что Жириновский продолжает работать, несмотря на свою болезнь.