Состояние госпитализированного с коронавирусом Жириновского оценивается как стабильное
Политик остаётся в больнице, а врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь
Владимир Жириновский продолжает лечение в коронавирусном госпитале. Врачи оценивают состояние главы ЛДПР как стабильное, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
Медики оказывают политику всю необходимую помощь.
Напомним, Владимира Жириновского госпитализировали второго февраля. В соцсетях появлялись слухи о том, что политик не может самостоятельно дышать и подключён к аппарату ИВЛ, однако официально эта информация не подтвердилась. Также появлялись сообщения о том, что он перестал узнавать окружающих, но и эти сведения оказались недостоверными.
В ЛДПР отметили, что Жириновский продолжает работать, несмотря на свою болезнь.