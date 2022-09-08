Состояние здоровья Елизаветы II ухудшилось

Врачи озаботились ухудшением здоровья 96-летней британской королевы Елизаветы II. Как сообщает РИА Новости, сейчас она находится под наблюдением врачей в замке Балморал в Шотландии. Туда же выехали принц Чарльз и принц Уильям.

При этом источники Reuters в Букингемском дворце заявили, что слухи о том, что королева упала, лишены оснований. У Букингемского дворца собираются люди, а телеканал BBC изменил эфирную сетку вещания и регулярно публикует сообщения о состоянии 96-летнего монарха.

Отметим, что накануне королева отложила запланированное на вечер среды, 7 сентября, заседание Тайного совета. Врачи рекомендовали отдохнуть ей после аудиенции с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и занявшей его место Лиз Трасс.

В феврале 2022 года Елизавета II перенесла коронавирус, а в мае отказалась от церемонии официального открытия сессии парламента Великобритании.