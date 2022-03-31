Сотовые операторы начали отказываться от безлимитного интернета в тарифах

Сотовые операторы России начали отказываться от безлимитных тарифов. Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», меры уже приняли Yota, Tele2, «Билайн» и МТС.

Так, Yota отказался от безлимитных тарифов в своей линейке, при этом если клиент подключился к Yota до 24 марта, на его линейке безлимитный интернет останется доступным даже при смене пакета минут или подключении безлимитных мобильных приложений.

Tele2 в тарифе «Премиум» ограничил безлимитный интернет, оставив пакет в 60 Гб. В «Билайне» сообщили, что в линейке тарифов для корпоративных клиентов не осталось безлимитных тарифов для новых подключений.

В МТС не собираются отказываться от безлимитных тарифов в архивной линейке, но новые тарифы с безлимитным интернетом делать также не собираются. В «Мегафоне» ситуацию никак не прокомментировали.