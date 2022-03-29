Сотовые операторы оценили рекомендации Минцифры об ограничении безлимитных тарифов
МТС, «Мегафон» и Tele2 сочли предложение ведомства разумным и своевременным
Российские мобильные операторы МТС, «Мегафон» и Тele2 прокомментировали предложение Минцифры РФ об обеспечении равномерной нагрузки на сети. Соответствующее письмо есть в распоряжении amic.ru.
Так, в МТС отметили, что такое решение «позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета».
В «Мегафоне» также сочли рекомендацию министерства «рациональной и своевременной». Поддержали предложение и в Tele2, при этом отметив, что никогда не злоупотребляли безлимитами из-за их невостребованности и избыточной нагрузки на сеть.
Ранее Минцифры РФ рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить включённый интернет-трафик в пакетных предложениях. В ведомстве отмечали, что в условиях санкций и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей.