Сотовые операторы оценили рекомендации Минцифры об ограничении безлимитных тарифов

Российские мобильные операторы МТС, «Мегафон» и Тele2 прокомментировали предложение Минцифры РФ об обеспечении равномерной нагрузки на сети. Соответствующее письмо есть в распоряжении amic.ru.

Так, в МТС отметили, что такое решение «позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета».

В «Мегафоне» также сочли рекомендацию министерства «рациональной и своевременной». Поддержали предложение и в Tele2, при этом отметив, что никогда не злоупотребляли безлимитами из-за их невостребованности и избыточной нагрузки на сеть.

Ранее Минцифры РФ рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить включённый интернет-трафик в пакетных предложениях. В ведомстве отмечали, что в условиях санкций и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей.