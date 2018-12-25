Сотрудник "Пятерочки" порезал ножом покупателя в Москве

Ножевым ранением ноги закончился поход в магазин "Пятерочка" для жителя Москвы Андрея, сообщает телеканал "360" со ссылкой на самого пострадавшего.

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Андрей пояснил, что в ночь на 23 декабря он отправился в магазин. Он также рассказал, что не скрывал, что перед этим выпил, так как отмечал день рождения.

Во время похода по магазину он взял банку энергетического напитка, но тут же к нему подошел сотрудник и потребовал поставить товар на место. "Я сказал, что не буду ставить и хочу пробить, после чего у нас началась словесная перепалка", — рассказал Андрей.

Однако в итоге сотрудник магазина сначала схватил бейсбольную биту, которой начал бить соперника по голове, а после ножом ударил его в ногу.

На место прибыла полиция, которая задержала разбушевавшегося сотрудника торговой точки, а Андрея увезли в больницу, где ему наложили швы.

По словам пострадавшего, на следующий день ему звонили из магазина и извинялись, но от самого нападавшего никаких объяснений Андрей так и не дождался.

В столичном главке МВД рассказали, что ссора, переросшая в поножовщину в магазине на Ленинском проспекте, действительно произошла. "Гражданин 1979 года рождения в ходе конфликта причинил мужчине 1987 года рождения ножевое ранение в область бедра", — пояснили в ведомстве.

Директор магазина сначала заявила, что не знает о конфликте, а после — что никто ни на кого не нападал.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". С напавшего на покупателя сотрудника магазина взяли обязательство о явке.