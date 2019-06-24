Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров, пишет РБК, отмечая, что такие ограничения зафиксированы в нормативных документах.

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О подобной практике заявили заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и председатель правления "ЮниКредита" Михаил Алексеев на Международном конгрессе по кибербезопасности.

Ограничение для своих сотрудников ввел и ВТБ, разрешив делать фото на объектах банка только при получении соответствующего разрешения.

В "ФК Открытие" работникам запрещено вести фото- и видеосъемку экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных, а также записывать служебные переговоры. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Владимир Журавлев.

По словам Журавлева, фотографиями клиентов могут воспользоваться мошенники. Подобное ограничение поможет бороться с нелегальными рынками баз персональных данных.

Как отметил замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин, стоимость "пробива" информации о карте клиента и его паспортных данных доходит до 8 тыс. рублей.