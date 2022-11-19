Сотрудникам завода в Сибири подарили стриптизёршу на корпоратив

Работникам красноярского предприятия «Сибсталь МК» руководство подарило стриптиз в честь дня рождения компании, сообщает «Подъём».

По словам руководителя предприятия Дамира Басырова, представление дирекция устроила, чтобы «приятно мужикам сделать», и все от «необычной идеи» остались в восторге, даже женщины.

«Это был сюрприз. Нашей компании год. Конечно, шутка, что каждую пятницу это будет. Это интересно и неожиданно когда один раз. Мы не обращаем внимания на критику. Те, кто критикуют, пусть своей жизнью занимаются. Нам главное, что наши ребята поблагодарили и остались очень довольны», — сказал он изданию.

Пользователи соцсетей при этом шоу раскритиковали, назвал такой подарок вульгарным и неуместным, а дочь одного из сотрудников такую мотивацию к работе назвала «отвратной».

Напомним, в 2020 году сотрудники петербургского морга устроили корпоратив со стриптизершей. Два человека после этого уволились.

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