Сотрудники барнаульского зоопарка рассказали о пополнении

В барнаульском зоопарке произошло пополнение. Об этом его сотрудники рассказали в социальных сетях.

«Вчера к нам в зоопарк приехали вот такие чудесные девочки. Двухмесячный лосёнок Майя и её подружка муфлоша. Дорогу крошки перенесли хорошо, с аппетитом всё прекрасно, охотно идут на контакт с работниками. С новосельем, подружки», — подписали видеозаписи в зоопарке.