Сотрудники барнаульского зоопарка рассказали о пополнении

«Двухмесячный лосёнок Майя и её подружка муфлоша» хорошо перенесли дорогу и уже обживаются

8 июля 2022, 12:05, Илья Звягинцев

В барнаульском зоопарке произошло пополнение. Об этом его сотрудники рассказали в социальных сетях.

«Вчера к нам в зоопарк приехали вот такие чудесные девочки. Двухмесячный лосёнок Майя и её подружка муфлоша. Дорогу крошки перенесли хорошо, с аппетитом всё прекрасно, охотно идут на контакт с работниками. С новосельем, подружки», — подписали видеозаписи в зоопарке.

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