Сотрудники ФСИН на школьной линейке показали приемы разгона демонстрантов

Ученикам кадетского корпуса в Златоусте на праздничной линейке устроили показательные выступления по разгону демонстрантов, сообщает Znak. Родители остались недовольны необычным выступлением.

Взвод в полной экипировке продемонстрировал, как выполняется команда по нанесению ударов. Таким образом школьников решили посвятить в кадеты. Правда, они поступили в класс под эгидой МЧС.

"Вся страна обсуждает, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках. Челябинская область тоже отличилась. В Златоустовской школе № 21 к пятиклассникам на посвящение в кадеты пригласили бойцов ФСИН. Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине", – прокомментировала ситуацию депутат Ольга Мухометьярова.