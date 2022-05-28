Сотрудники ГИБДД получат право лишать водителей автомобилей

Новый регламент работы МВД значительно расширит полномочия сотрудников ГИБДД. В частности, изменения в законодательстве могут привести к тому, что инспекторы получат возможность лишать российских водителей автомобилей, пишет издание Carsweek.ru.

Так, инспекторам ДПС разрешат проверку технического состояния автомобиля непосредственно на дороге. В случае обнаружения критичных неисправностей сотрудники ГИБДД смогут запретить эксплуатацию транспортного средства.

В списке неисправностей — явственно заметные проблемы с тормозами, рулевым управлением. Кроме того, поводом для запрета может стать незарегистрированный тюнинг.

Кроме того, инспекторам выдадут специальное оборудование, которое позволит обнаружить серьёзные поломки. Но, как отмечает издание, для запрета нередко будет достаточно и визуального осмотра.

При повторном нарушении, игнорировании требований, сотрудник ГИБДД сможет аннулировать регистрацию машины.