Сотрудники МЧС и учёные с воздуха оценивают паводковую ситуацию на Алтае

Сотрудники МЧС вместе с учёными на вертолёте облетели Змеиногорский, Третьяковский и Чарышский районы, чтобы оценить паводковую обстановку. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, такой полёт позволит уточнить прогнозы на предстоящий паводок.

Как отмечают специалисты института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук, за последние несколько лет на территории Алтайского края реализовалось несколько контрастных сценариев, характеризующих ход весеннего половодья.

Таким образом, стандартные ситуации, когда большие снегозапасы определяют значительную высоту первой волны половодья и его продолжительность, в целом нарушались. Причём каждый год они имели свою специфику.

На сегодняшний день запланированы все необходимые превентивные мероприятия для недопущения подтоплений в паводкоопасный период.