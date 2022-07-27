Сотрудники МЧС усилят меры безопасности на водоемах Алтайского края

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Алексей Жук проинспектировал опасные участки на реке Оби. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«Мы провели инспектирование, по его итогам мы дадим конкретные рекомендации органам местного самоуправления, где необходимо организовать работу добровольных спасательных постов, где выставить запрещающие аншлаги и какие ещё профилактические мероприятия провести, чтобы не допустить гибели людей на воде», — сказал Жук.

Отмечается, что с начала сезона в Алтайском крае на водоёмах погибли уже 37 человек, шесть из которых дети.