Сотрудники «Росводоканал Барнаул» провели для детей онкоцентра урок «Чистой воды»

Накануне Дня ребёнка сотрудники «Росводоканал Барнаул» навестили детей, которые проходят лечение в онкологическом центре. Специалисты пришли в образе «профессора» и его «ассистента» и организовали для ребят урок «Чистой воды» с опытами и подарками.

Маленькие пациенты активно помогали «профессору» при помощи реагентов определить наличие в воде хлора и узнать её жёсткость. Также детям рассказали о правилах пользования канализацией. После они разгадали кроссворд по теме.

Рябят, у которых нет возможности покидать свои палаты, навестил заяц по имени Коржик — одна из ростовых кукол водоканала. Кроме того, волонтёры предприятия предложили детям принять участие в новогоднем конкурсе рисунков. А для вдохновения передали в игровую комнату отделения книгу «Сказки о воде».

Всем детям представители «Росводоканал Барнаул» подарили творческие наборы для рисования.

Напомним, водоканал уже не первый год поддерживает благотворительный проект «Я помогаю детям». Также регулярно внутри компании проходят акции по сбору игрушек, канцелярских принадлежностей и других полезных вещей.

ООО «Барнаульский водоканал»

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