Сотрудники соцзащиты посетили жителей землянки в Барнауле

Сотрудники соцзащиты посетили пожилую пару, которая живёт в землянке среди барнаульских новостроек. Об этом рассказали в Минсоцзащиты.

“Им предложили материальную и социальную помощь, привезут тёплые вещи, одеяла и книги. От размещения в социальном учреждении отказались. Сотрудники соцзащиты рассказали, что в центре социальной адаптации для лиц без определённого места жительства можно получать горячее питание и ночлег”, — сказано в сообщении.

У женщины, которая проживает в землянке, есть мобильный телефон. Сотрудники договорились, что она свяжется с ними, если ей понадобится помощь.

Напомним, одинокую землянку в поле обнаружили барнаульцы. Пожилая пара живёт в ней с 11-ю кошками и одной собакой. Воды и света у них нет.