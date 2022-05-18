Сотрудники водоканала до конца дня ликвидируют яму на проспекте Ленина
На месте провала установят плиту, люк и крышку
18 мая 2022, 16:44, Илья Звягинцев
Сотрудники водоканала до конца дня ликвидируют последствия провала на проспекте Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
До конца дня специалисты положат плиту на месте ямы, а также люк и крышку.
В данный момент на месте провала установлено ограждение и предупреждающий знак, чтобы водители не повредили свои автомобили.
Напомним, ранее о провале в социальных сетях рассказали жители города. По словам очевидцев, асфальт провалился на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Партизанской.
Позднее стало известно, что под землю провалился люк.
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