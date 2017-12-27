Сотрудники "Яндекс.Такси" рассказали, как сэкономить на проезде в праздники

Специалисты сервиса онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" рассказали, как можно сэкономить на проезде в праздничные новогодние дни. Об этом пишет РИА "Новости".

Издание сообщает, что главным фактором, который влияет на цену поездки, является количество свободных машин, доступных в конкретное время в том районе, где находится пассажир. В часы пик таксопарки, подключенные к агрегаторам, стараются вывести на линию как можно больше водителей, однако этих мер не всегда бывает достаточно, говорят в компании. Тогда поездка будет стоить больше, чем обычно. После того, как ажиотаж снижается, цена поездки уменьшается.

Самый большой спрос на поездки в такси - в канун Нового года. Как правило, в новогоднюю ночь цены на поездки возрастают. Поэтому аналитики "Яндекс.Такси" изучили данные о том, как менялся повышающий коэффициент год назад — в новогоднюю ночь 1 января 2017 года, а также в течение нескольких часов до и после боя курантов.

Оказывается, что спрос начинает расти 31 декабря после 15.00. Если выехать раньше, то поездка обойдется дешевле. Повышенный спрос 31 декабря также обычно возобновляется в 20:00-20:30. В это время многие водители такси завершают работу, чтобы отметить Новый год. Специалисты рекомендуют выезжать из дома на полчаса-час раньше, например, в 19:30.

Уже в 2.00 ночи коэффициент снижается, так как на линию выходит больше водителей. Но уже в три часа поездки снова дорожают.

Утром 1 января с 8:00 до 11:00 на линии, как правило, уже достаточно водителей и коэффициент приближается к норме, а в 13:00 он вновь увеличивается.