Сотрудников ГИБДД научат выявлять нетрезвых водителей по методичке

Для сотрудников ГИБДД создали пособие по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Авторы методички порекомендовали усиливать патрули в те дни, в которые концентрация пьяных водителей на дорогах может быть максимальной. Речь здесь идёт о праздничных и постпраздничных днях.

Среди визуальных признаков пьяного водителя обозначают движение без света, замедленная реакция на светофоры, резкое изменение стиля вождения и т.д. В пособии отмечается, что нетрезвые водители чаще всего чрезмерно аккуратны.

Капитан полиции в отставке, бывший сотрудник ГИБДД, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов, комментируя эту инициативу, отметил, что большинство из прописанных положений сотрудникам уже известны. Он также засомневался в том, что большая часть инспекторов прочитает этот 100-страничный документ.