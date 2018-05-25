Совершеннолетие в России предложили поднять до 21-летнего возраста

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Идею об увеличении в России возраста наступления совершеннолетия до 21 года высказала замглавы федерального Минздрава Татьяна Яковлева.

Как передает РИА Новости, по словам чиновницы, до этого момента для людей в нашей стране должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака, а медицинские осмотры должен проводить педиатр.

Эту мысль уже прокомментировала глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, которая считает, что названные в Минздраве ограничения являются правильными.

Также общественница добавила, что в этом контексте следует повысить и призывной возраст.

"Считаю правильным сделать следующий шаг и повысить возраст, с которого можно продавать алкоголь...Кроме того, сегодня, когда учебу в школе дети заканчивают в 18 лет, стоит подумать и о возможности повышения призывного возраста, чтобы не забирать в армию со школьной скамьи", - отметила Гурцкая.

Напомним и то, что руководитель федерального Минздрава Вероника Скворцова недавно заявила о перспективах продлить период детства в России до 25-30 лет.