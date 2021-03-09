Советник Бориса Джонсона заявил о невозможности полностью искоренить COVID-19

Советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик Уалланс заявил, что полностью искоренить COVID-19 невозможно. По его словам, вирус продолжит мутировать и распространяться, пишет РИА Новости.

Он отметил, что сейчас ничего не говорит о том, что коронавирус собирается в скором времени уйти. Напротив, по мнению советника, в будущем появится еще больше новых вариантов инфекции.

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"Я ожидаю, что возникнет больше новых его вариантов, точно так же, как вирус гриппа меняется каждый год. И я не думаю, что мы сможем остановить появление новых вариантов", – сказал Уалланс.

Эксперт также предположил, что в разных странах уже могут существовать и новые штаммы COVID-19, но пока их просто не выявили.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за весь период выявили 4,2 млн заболевших коронавирусом. Скончались 124,8 тыс. человек.

Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в 2021 году пандемия коронавируса продолжится, однако на ее завершение можно рассчитывать уже к началу 2022-го.