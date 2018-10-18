Советник Золотова назвал "кощунственным" обращение Навального

Советник главы Росгвардии Виктора Золотова Валерий Грибакин прокомментировал обращение Алексея Навального к начальнику, сообщает RNS со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".

"Ни я, ни руководители Росгвардии, ни личный состав не смотрели и не собираемся смотреть его очередной опус", - заявил Грибакин.

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Грибакин рассказал, что сейчас Росгвардия занимается проблемами, связанными с обеспечением безопасности в Керчи, где накануне в колледже студент устроил стрельбу и подрыв самодельного взрывного устройства.

"Вообще, считаю, это кощунственно в дни траура, когда вся страна склонила головы, когда вся страна, в том числе и бойцы Росгвардии, сдает кровь и ищет возможность оказать всяческую помощь и поддержку. Считаю, это кощунственно. Самопиар на костях - это уже последнее дело", - подчеркнул советник Золотова.

Он заявил, что в Росгвардии, возможно, вернутся к видеообращению, но не сейчас.

Напомним, главе Росгвардии Виктору Золотову предложили провести дуэль в форме теледебатов. Ранее Золотов пообещал сделать из оппозиционера сочную котлету за расследование коррупции в ведомстве.