Совфед хочет предложить ввести в школах курс "Семьеведение"

Член Комитета Совфеда по социальной политике Елена Попова рассказала об инициативе ввести в российских школах курс "Семьеведение", пишут "Известия".

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Как уточнила сенатор, в настоящее время в образовательных учреждениях страны существуют подобные дисциплины, однако все они имеют различные названия.

"Мы склоняемся к тому, чтобы обратиться и предложить Министерству просвещения России остановиться на едином названии, чтобы это был курс "Семьеведение" в школах, который должен быть разделен по возрастам учащихся", – пояснила Попова.

Согласно данным Росстата, в стране большое количество разводов среди молодых пар. Так, в прошлом году в России было зарегистрировано 917 тыс. браков и 584 тыс. разводов.

"Нужно подключаться не тогда, когда молодые люди принимают решение вступить в брак, это уже довольно поздно, а приступать к воспитанию будущей семейной жизни нужно целенаправленно через систему образования", – отметила Попова.

Основы будущей семейной жизни предполагают закладывать факультативно, и еще в начальной школе, чтобы малыши знали, как выстраивать отношения. Подросткам, например, такой курс может помочь разобраться, где настоящая любовь, а где только влюбленность.

"На заключительном этапе, в старших классах, у нас должна быть самая настоящая подготовка к семейной жизни. Те самые конфликты, семейные споры, которые можно урегулировать, целый пласт конфликтологии в семье мы должны преподавать детям в старших классах", – подчеркнула Попова.