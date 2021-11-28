Совфед и Роспотребнадзор поспорили, попал ли уже в Россию "омикрон"-штамм коронавируса

Достаточно велика вероятность того, что новый "омикрон"-штамм коронавируса уже попал из Африки в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженного врача РФ Владимира Круглого. По его мнению, этому способствует сохраняющееся авиасообщение между Россией и африканскими странами, в частности с Египтом.

В то же время сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал ТАСС, что "омикрон" в России на сегодняшний день не обнаружен. Также он добавил, что ведётся активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время.

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Вопрос дня Стал хитрее. Что известно о новом штамме COVID-19 из ЮАР и что в нём так напугало учёных?

Напомним, штамм B1.1.529 впервые обнаружили в Ботсване, хоть его и прозвали южноафриканским. Первый случай там выявили 11 ноября. Только через три дня мутацию ковида зафиксировали в ЮАР. В тот же день о появлении нового штамма заявили и в Гонконге – заражённый прибыл из Южноафриканской Республики.

Сейчас ЮАР подтвердил уже десятки случаев заражения "омикроном". А в геномном надзоре страны заявили, что он почти полностью вытеснил штамм "дельта" в провинции Гуатенг. 26 ноября о первых случаях инфицирования объявили в Израиле и Бельгии. Также новый штамм коронавируса обнаружили в Германии и Чехии. Им оказались заражены туристы, вернувшиеся из Африки. Великобритания обязала въезжающих в страну сдавать ПЦР-тесты и соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного результата

Учёные рассказывают, что новый штамм содержит огромное количество мутаций – 32 изменения по сравнению с первым (уханьским) вариантом коронавируса. Учёные полагают, что благодаря этому штамм может стать ещё опаснее, чем "дельта", который сейчас доминирует в мире. По некоторым оценкам, "омикрон" может быть в пять раз заразнее "дельты".

Также в ВОЗ рассказали, что существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый штамм.