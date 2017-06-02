Совфед не против прекратить сажать людей в тюрьму за ручку с диктофоном

Совет Федерации ответил на предложение декриминализировать статью УК России о незаконном обороте технических средств, которые предназначены для негласного получения информации, пишет RT.

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"Изменения в действующее законодательство могут быть внесены при наличии общественного запроса на такие изменения", - говорится в ответе комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Если подобный запрос возникнет и получит "широкий общественный резонанс и поддержку со стороны большей части общества", то соответствующие проекты "будут разработаны, обсуждены и приняты".

Ранее сообщалось, что общественники направили в Совет Федерации и Мосгордуму обращения, в которых попросили декриминализировать статью 138.1 УК России. По мнению авторов инициативы, граждан, продающих и покупающих "шпионские" приборы, можно не привлекать к уголовной ответственности.