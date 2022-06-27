Совкомбанк оштрафовали на крупную сумму за назойливые звонки должнику из Алтайского края

В Алтайском крае Совкомбанк получил штраф за многочисленные звонки и сообщения местному жителю. Как информирует пресс-служба УФССП по региону, компания донимала мужчину звонками и СМС, требуя вернуть просроченную задолженность перед банком.

Судебные приставы выяснили, что Арбитражный суд края признал заявителя банкротом и ввёл процедуры реструктуризации его долгов. Однако сотрудников банка это не волновали и должнику звонили даже после решения суда и его опубликования.

Кредитную организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Банк в полном объёме и в установленный законом срок уплатил административный штраф.