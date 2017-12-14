"Союз МС-05" с экипажем МКС совершил посадку в Казахстане

Фото: roscosmos.ru

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-05" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) сел в степи Казахстана, в 147 километрах к юго-востоку от города Жезказган. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами (ЦУП).

Уточняется, что на борту аппарата находились космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, а также астронавты NASA и ЕКА Рэндольф Брезник и Паоло Несполи. "Союз" отстыковался от МКС в 08:15 по московскому времени, в 11:16 вошел в земную атмосферу, а уже в 11:38 приземлился.

В данный момент на космической станции остаются космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Они продолжат работу втроем до прилета следующей экспедиции, которая должна будет отправиться 17 декабря.

Отмечается, что аппарат с экипажем МКС встречала группировка поисково-спасательных сил в составе 14 вертолетов Ми-8, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26. В операции были задействованы порядка 200 военных, включая бригаду медиков Центрального военного округа.

Они доставили космонавтов из капсулы и на руках отнесли в обогреваемую медицинскую палатку. Самочувствие всех членов экипажа хорошее.