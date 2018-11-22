Создателя "Ералаша" не пустили в Грузию

Фото: postnews.ru

Худрук "Ералаша" Борис Грачевский сообщил, что его вместе с режиссером Александром Шейном и продюсером Владимиром Пирожком не пустили в Грузию. Причиной этого стало то, что ранее они посетили Абхазию, пишет РИА Новости.

По словам Грачевского, они собирались попасть на фестиваль "Свидание с Россией". "Нас не пустили в страну из-за того, что мы были в Абхазии. Вежливо препроводили, посадили на самолет. Я уже в Москве", — рассказал создатель "Ералаша", добавив, что ему обидно, поскольку он не был ранее в Грузии. Кроме этого, они "готовились и приготовили много интересного".

Художественный руководитель "Ералаша" добавил, что, так как в Грузии отсутствует российское посольство, организаторам фестиваля пришлось вести переговоры через диппредставительство Швейцарии, однако глава грузинского МВД "был непоколебим".

"Потеряно время, чемоданов нет, будут искать. Целая история", — заключил Грачевский.

Ранее в МВД Грузии сообщили агентству, что не пустили в страну трех кинематографистов из РФ.