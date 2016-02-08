Спасатели и полицейские поймали сбежавшего в Воронеже тигра. Видео

Сотрудники МЧС, полицейские и ветеринар в воскресенье, 7 февраля, поймали тигра в Воронежской области, который гулял на трассе М-4 "Дон". Затем животное отправили в местный зоопарк, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

О том, что по улице гуляет тигр, в оперативные службы сообщили несколько очевидцев. Выехавшие на место полицейские и спасатели нашли его рядом с гаражным кооперативом у окружной трассы Воронежа. Так как неподалеку от места обнаружения хищника находится микрорайон, где много маленьких детей, была организована облава. Хищника взяли в кольцо.

К месту происшествия доставили ветеринара воронежского зоопарка, который с помощью специальной пневматической винтовки усыпил тигра. Для этого понадобилось четыре выстрела и дополнительный укол снотворного. Затем хищника связали пожарной веревкой и с помощью брезента погрузили его на грузовую "газель", которая доставила тигра во временное место жительства – Воронежский зоопарк.

По предварительным данным, хищник сбежал из грузовика во время перевозки по трассе М-4. ТАСС добавляет, что животное везли из Москвы на Северный Кавказ. В данный момент полиция установила владельца животного и проверяет законность перевозки тигра. Если с документами все в порядке, то его отдадут хозяину, но "если это краснокнижное животное, то вообще речи ни о какой перевозке не могло быть", цитирует агентство пресс-службу ГУ МВД по региону.

Водитель фургона, который перевозил тигра и тигрицу, отметил, что периодически останавливался для проверки состояния хищников. Во время одной из остановок он увидел, что тигр продырявил свой ящик и разорвал тент, чтобы сбежать.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Воронежской области