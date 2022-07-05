Спасатели предупредили об ухудшении паводковой ситуации на Алтае

Штормовое предупреждение объявили на территории Республики Алтай. 6 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни и град.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, ветер может усилиться до 20-25 метров в секунду.

Отмечается, что обильные осадки, а также таяние снегов может привести к ухудшению паводковой ситуации.

«Паводковая обстановка на низменных территориях в береговых зонах может ухудшиться в населённых пунктах, традиционно попадающих в зону подтопления», — сказано в сообщении.

Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности.