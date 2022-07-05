Спасатели предупредили об ухудшении паводковой ситуации на Алтае
Обильные осадки, а также таяние снегов могут привести к подъёму уровня воды в водоёмах региона
5 июля 2022, 19:45, Илья Звягинцев
Штормовое предупреждение объявили на территории Республики Алтай. 6 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни и град.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, ветер может усилиться до 20-25 метров в секунду.
Отмечается, что обильные осадки, а также таяние снегов может привести к ухудшению паводковой ситуации.
«Паводковая обстановка на низменных территориях в береговых зонах может ухудшиться в населённых пунктах, традиционно попадающих в зону подтопления», — сказано в сообщении.
Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности.
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