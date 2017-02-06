Спасатели защитили жильцов дома в Кисловодске от агрессивного котенка

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Жители дома в Кисловодске обратились за помощью к спасателям, чтобы разобраться с агрессивным слепым котенком, который мешал им выйти из подъезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу спасения города.

По словам местного жителя, котенок нападал на всех, кто входил или выходил из подъезда. Но приехавшие на вызов сотрудники центра ГО и ЧС быстро поймали животное.

После того, как спасатели поймали котенка, они передали его хозяйке, отмечает агентство.