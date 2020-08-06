Специалисты назвали негативные последствия удаленной работы

Длительная удаленная работа грозит людям выгоранием и подавленностью, сообщает The Washinghton Post со ссылкой на исследование "Национального бюро экономических исследований".

С начала пандемии рабочий день в среднем увеличился почти на 50 минут, а количество совещаний – на 13%. Кроме того, работники стали значительно чаще переписываться по электронной почте.

Однако увеличение рабочего дня не означает, что у людей стало больше перерывов. В некоторых случаях количество задач только выросло, что привело к сокращению времени для отдыха. Такой режим в долгосрочной перспективе приводит к выгоранию и подавленности.