Специалисты назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса

Любая вакцина против коронавируса может вызвать неприятные временные побочные эффекты, не представляющие опасности для здоровья и жизни, сообщает Американская медицинская ассоциация.

Как пишет Newsweek со ссылкой на данные организации, специалисты установили, что для формирования полноценного иммунитета от COVID-19 необходимо ввести две дозы препарата с интервалом примерно в один месяц. При этом каждая инъекция может вызвать неприятные явления – боль в месте укола, усталость, мышечные и суставные боли.

Отдельно некоторые эксперты призывают врачей и чиновников проинформировать общественность о том, что в качестве последствий прививки у человека также может сильно подняться температура. По мнению специалистов, это позволит противостоять тем, кто будет использовать информацию о побочных эффектах для продвижения теорий заговора против вакцинации.