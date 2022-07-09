Специалисты Роспотребнадзора недовольны работой придорожных магазинов на Чуйском тракте

Специалисты проверили придорожные магазины на Чуйском тракте и остались недовольны их работой. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Представители ведомства проверили семь торговых точек, расположенных у дороги. В четырёх из них в селе Соузга обнаружили нарушения законодательства по защите прав потребителей.

«Так, в магазинах „Мягкое мороженое“ и „Хариус“ продавцами не были представлены санитарные книжки. В магазине „Пивной дом“ при реализации развесного товара масса нетто не соответствовала массе указанной на маркировке», — сказано в сообщении.

Также нарушения были обнаружены в магазине «Аникс». Здесь хлебобулочные изделия продаются без упаковки.

Обращаясь к потребителю, специалисты Роспотребнадзора призвали не поощрять, а наказывать недобросовестных продавцов за работу с нарушениями.