Специалисты Роспотребнадзора недовольны работой придорожных магазинов на Чуйском тракте
Представители ведомства призвали не поощрять работу недобросовестных продавцов, а наказывать их
Специалисты проверили придорожные магазины на Чуйском тракте и остались недовольны их работой. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Представители ведомства проверили семь торговых точек, расположенных у дороги. В четырёх из них в селе Соузга обнаружили нарушения законодательства по защите прав потребителей.
«Так, в магазинах „Мягкое мороженое“ и „Хариус“ продавцами не были представлены санитарные книжки. В магазине „Пивной дом“ при реализации развесного товара масса нетто не соответствовала массе указанной на маркировке», — сказано в сообщении.
Также нарушения были обнаружены в магазине «Аникс». Здесь хлебобулочные изделия продаются без упаковки.
Обращаясь к потребителю, специалисты Роспотребнадзора призвали не поощрять, а наказывать недобросовестных продавцов за работу с нарушениями.