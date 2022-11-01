Спецназ в масках ворвался в дом к мошеннику, который обманывал алтайских автолюбителей

Жителя Новосибирска осудят за аферу на 1 млн рублей. Как сообщает НГС, он продавал несуществующие автозапчасти и, по данным следствия, обманул десятки людей по всей России.

Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, 34-летний мужчина в 2017 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и создал две фирмы по торговле деталями и запчастями, а также открыл интернет-магазин. После этого подозреваемый начал размещать объявления о продаже запчастей, которых у него фактически не было.

Когда потенциальные покупатели связывались с подозреваемым, он просил их перевести средства, но товар впоследствии не отправлял. Деньги он снимал с карт и тратил на личные нужды.