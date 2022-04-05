Ровно пять лет назад — в марте 2017-го — компания «Матч», принадлежащая бизнесмену Евгению Ракшину, за 162 миллиона рублей приобрела Барнаульский сереброплавильный завод, имеющий статус памятника архитектуры федерального значения. Руководство Барнаула, историки, а также общественники мечтают, что завод, благодаря которому и появился город, отреставрируют к предстоящему 300-летию краевой столицы. Учитывая его огромную территорию (75,3 тысячи квадратных метров, — прим. ред.), работы необходимо начинать уже в ближайшее время, чтобы успеть завершить к 2030 году. Однако Ракшин пока не спешит вкладывать деньги в развитие памятника архитектуры, предпочитая тратить сотни миллионов рублей на возведение высоток в центре Барнаула и покупку коммерческой недвижимости. Общественники уверены: уникальный комплекс сереброплавильного завода может погибнуть и не дождаться реставрации.

Борьба ради борьбы

Бизнесмен много лет уходит от ответов на вопросы о будущем завода. Редакция amic.ru неоднократно предлагала Евгению Ракшину дать интервью на тему судьбы бывшей «Спички», но всегда получала либо категорический отказ, либо обещания «рассказать всё, но попозже». Пока не дождались. Не захотел бизнесмен отвечать и на официальный запрос нашей редакции. Отметим: речь идёт не об очередной блеклой высотке, которую бизнесмен намерен возводить в Барнауле. Сереброплавильный завод — исторический памятник и главный символ города, а потому собственник обязан информировать жителей краевой столицы о своих планах в его отношении. Однако у Ракшина иной стиль общения с горожанами и СМИ. Так, например, осенью 2020 года на сайте amic.ru вышел новый сезон проекта аудиогида по Барнаулу «Город. Слушай!», один из эпизодов которого был посвящён сереброплавильному заводу. В начале выпуска есть фраза: «В самом центре Барнаула погибает сереброплавильный завод». Евгений Ракшин так возмутился этим словам, что через своих помощников в ультимативной форме заставлял автора проекта аудиогида либо вырезать эту фразу, либо вообще снять выпуск с сайта. Более того, Ракшин в стиле Рамзана Кадырова едва ли не потребовал от журналиста извинений и заявил, что в противном случае больше не будет сотрудничать с редакцией amic.ru. (Мы так и не вспомнили, когда он сотрудничал.)

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Впрочем, одно интервью о судьбе бывшей «Спички» Ракшин за все пять лет дал изданию «Алтапресс». В декабре 2021 года предприниматель сообщил, что на первом этапе необходимо согласовать проект с властями региона и города, а также привести в порядок ЛЭП на участке. Разрабатывается концепция того, что могло бы появиться на территории «Спички». По словам бизнесмена, по закону любое строительство на территории комплекса запрещено. Из-за споров вокруг будущего завода бизнесмен уже четыре года не может начать работы по реставрации. И виноваты в этом, представьте, неравнодушные горожане.

«Я уже не раз говорил: сложившаяся тогда ситуация наглядно показывает позицию псевдообщественников. Иногда кажется, что они особо-то и не пытаются разбираться в затрагиваемых вопросах. Получается какая-то борьба ради борьбы. Кто-то ввязывается, преследуя свои цели, а кто-то не до конца понимает, что происходит. В итоге застопорили работу на сложном объекте», — добавил Ракшин.

Бизнесмен подчёркивал, что не планирует строить на территории памятника архитектуры торговый центр. Однако на «Спичке» всё равно появятся коммерческие объекты, в том числе гостиница, ресторан и лыжня. Также там обустроят парковку. Кроме того, потребуются масштабные ландшафтные работы, высадка деревьев-крупномеров, обустройство дорожек — это позволит организовать прогулочную зону, объединив её с существующим парком. Тогда Ракшин говорил, что все работы хотел бы завершить к 2030 году — к 300-летию Барнаула.

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«Иначе мы его потеряем»

Однако общественники считают, что дальше слов дело не сдвинется. Как пояснил amic.ru Данил Дегтярёв, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, бизнесмен вряд ли будет проводить работы по реставрации завода в ближайшее время. Скорее всего, считает краевед, Ракшин постарается избавиться от комплекса, на восстановление которого необходимо от 5 до 10 миллиардов рублей. Поэтому историк предлагает национализировать объект и государству отремонтировать его к 300-летию Барнаула.

«Барнаульский сереброплавильный завод — это точка отсчёта истории нашего города. Отреставрировать его и сделать доступным для осмотра всеми — давно назревшая необходимость. Но этого нельзя добиться, пока здания и территория находятся в частной собственности. Я считаю, что завод должен быть в руках государства и под постоянным общественным контролем. Иначе мы потеряем его», — считает Данил Дегтярёв.

Краевед уверен, что в стенах «Спички» можно разместить выставочный центр, о строительстве которого разговоры ведутся уже много лет. И да, небольшие коммерческие заведения, вроде кафе, там тоже могут появиться. Впрочем, интересно ли это господину Ракшину — неизвестно. Сам бизнесмен продолжает хранить молчание и делать вид, что сереброплавильный завод его личная игрушка, а не достояние всех жителей Барнаула.