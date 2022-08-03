Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань

3 августа она встретилась с главой администрации острова. Теперь весь мир ждёт «жёстких мер» Китая

3 августа 2022, 17:08

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси решила покинуть Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости.

3 августа она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь — это первый визит американского политика такого уровня на остров с 1997 года.

Отметим, что поездка серьёзно обострила отношения между Китаем и США. В результате армия КНР начала активные учения с боевыми стрельбами в проливе с Тайванем, а китайские газеты призвали сбить самолёт Пелоси, если он попытается приземлиться на острове.

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2 августа воздушное судно с Пелоси на борту успешно приземлилось в Тайбэе. В МИД КНР решительно осудили поступок американского политика, заявив, что примут меры в ответ на попытку посягательства на суверенитет Китая.

КНР уже принимает меры в отношении острова. Вокруг него начались масштабные учения, а Пекин ввёл санкции против некоторых тайваньских фондов и запретил транспортировку ряда грузов.

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