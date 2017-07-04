Спиннер за миллион рублей создала компания Caviar

Фото: Caviar

Эксклюзивный золотой спиннер Caviar Spinner Full Gold, полностью отлитый из золота 750-й пробы, поступит в продажу в единственном экземпляре через месяц. Об этом сообщает Life со ссылкой на пресс-службу бренда Caviar.

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Стоимость золотого изделия составит 999 тысяч рублей. Подчеркивается, что на его изготовление уйдет 0,1 килограмма драгоценного металла. Этот спиннер, возможно, станет самым дорогим в истории.

Кроме этого, можно будет купить позолоченный спиннер Caviar Spinner Tricolor с триколором и изображением двуглавого орла. "Лепестки" этого акссесуара покрыты ювелирной эмалью белого, синего и красного цветов.

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Данный спиннер тоже поступит в продажу через месяц, однако его цена составит лишь около 15 тысяч рублей.