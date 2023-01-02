«Спортмастер» подтвердил, что данные клиентов частично «утекли» в Сеть

Проверкой инцидента занимается Роскомнадзор

02 января 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: retail.ru

Ретейлер «Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов, компания уже проводит проверку и уведомила Роскомнадзор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании.

31 декабря в одном из Telegram-каналов был опубликован архив с данными клиентов «Спортмастера». В распоряжении хакеров оказались имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт. «По результатам изучения архива подтверждено, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платёжную информацию, а также учётные данные сотрудников», — сообщил представитель «Спортмастера». Он добавил, что, согласно анализу, данные могут быть от 2019 года.

Компания проводит расследование и выясняет причины инцидента. Предварительно установлено, что утечка произошла через одного из подрядчиков «Спортмастера», который имел доступ к информации. В Сети оказались персональные данные нескольких сотен тысяч клиентов. Всего в базе содержится более 1,65 млн записей.