Spotify полностью ушел из России

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify прекратил свою работу на территории России. При открытии приложения на смартфоне и других платформах пользователей выкидывает из аккаунта.

При повторной попытке авторизации появляется следующее уведомление:

«Твоя страна не соответствует той, которая указана в профиле. Чтобы продолжить, обнови данные или оформи подписку. (код ошибки: accespoint: 17)».

При этом при переходе по ссылке сервис напоминает, что с 11 апреля он перестает работать на территории РФ.

Напомним, что 25 марта компания Spotify заявила о намерении полностью прекратить свою работу в России из-за новых законов страны, принятых после начала специальной военной операции в Украине. Ранее она заблокировала для россиян возможность приобретать подписку.