Spotify удалили из AppStore и Google Play в России
Приложение больше не отображается в поиске
18 апреля 2022, 16:04, Никита Черников
Приложение музыкального стримингового сервиса Spotify пропало из магазинов Google Play и AppStore в России. При поиске по названию предлагается скачать другие сервисы.
В начале марта российским пользователям Spotify запретили продлевать Premium-подписку, а 11 апреля сервис и вовсе приостановил работу на территории РФ.
В общей сложности Spotify проработал в России меньше двух лет, придя в страну в июле 2020 года.
На прошлой неделе на фоне санкций со стороны Запада из App Store и Google Play также были удалены приложения Сбербанка и Альфа-Банка.
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