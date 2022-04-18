Spotify удалили из AppStore и Google Play в России

Приложение больше не отображается в поиске

18 апреля 2022, 16:04, Никита Черников

Приложение музыкального стримингового сервиса Spotify пропало из магазинов Google Play и AppStore в России. При поиске по названию предлагается скачать другие сервисы.

В начале марта российским пользователям Spotify запретили продлевать Premium-подписку, а 11 апреля сервис и вовсе приостановил работу на территории РФ.

В общей сложности Spotify проработал в России меньше двух лет, придя в страну в июле 2020 года.

На прошлой неделе на фоне санкций со стороны Запада из App Store и Google Play также были удалены приложения Сбербанка и Альфа-Банка.

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