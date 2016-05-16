Справедлива ли победа Джамалы на "Евровидении-2016"? Опрос Amic.ru
ИА "Амител" решило выяснить, что думают читатели портала по поводу результатов "Евровидения-2016"
Фото: telegraf.com.ua
Евровидение-2016 вызвало массу волнений и обсуждений в социальных сетях. Зрители спорят, насколько справедливо Украине было отдано первое место, а России только третье. Ведь по результатам зрительского голосования лидером конкурса был именно Сергей Лазарев, выступавший за Россию.
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Другие заявляют, что россияне сами отдали украинской певице 10 баллов. А это говорит о ее достойном выступлении, а также о том, что между народами России и Украины, несмотря на все старания, клин вбить не удалось. ИА "Амител" решило выяснить, что думают читатели портала по поводу результатов "Евровидения-2016". Приглашаем вас принять участие в голосовании.
Опрос находится в синем поле слева внизу страницы.
|Справедлива ли победа Джамалы на "Евровидении-2016"?
|Да. Джамала выступила лучше всех, и ее победа абсолютно заслуженна и справедлива
|0 чел.
|Нет. Первым должен быть Лазарев. Именно его выбрали зрители
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|Лично мне не понравились ни Джамала, ни Лазарев. Я бы отдал победу другому
|0 чел.
|Это политика. И искать тут справедливость и таланты смешно. Куда ветер в Европе дует, того и выбирают
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|Абсолютно все равно, кто победил. Не смотрю этот конкурс и смотреть не собираюсь
|0 чел.
|Всего проголосовало: 0 чел.