Спрос на отечественные операционные системы в России вырос в шесть раз

Спрос на операционные системы отечественного производства за последний месяц вырос в России почти в шесть раз, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских разработчиков.

Резкий рост количества обращений наблюдается со стороны госзаказчиков — федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также госкорпораций и компаний с госучастием, которые попали под санкции.

«Они охотно тестируют отечественные операционные системы», — рассказал руководитель отдела по работе с партёрами «Ред Софт» Андрей Свиридов.

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При этом пока прогнозировать сложно, какая доля компаний и учреждений перейдут на отечественные ОС. По словам специалиста, тут многое будет зависеть от развития ситуации с работой Windows на территории РФ.

Также отмечается скачок спроса на офисное программное обеспечение. За последние две с половиной недели спрос на решения «МойОфис» вырос в шесть раз.

Напомним, Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России в начале марта. При этом полностью прекращать деятельность на территории РФ в американской компании не намерены.

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