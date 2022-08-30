Сразу семь школ Барнаула капитально отремонтируют в 2022 году

Семь учебных заведений Барнаула ждет большое обновление — капитальный ремонт. В том числе и одну из старейших школ Октябрьского района — №38, которую за 52 её существования ещё не разу не восстанавливали столь масштабно. Именно её с проверкой посетили представители родительского сообщества, глава Барнаула Вячеслав Франк и депутаты фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Марина Понкрашёва, Дмитрий Ильиных и Людмила Ананьина.

Капремонт школ проходит в рамках федеральной программы, которую инициировала «Единая Россия». По поручению секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака партийцы вместе с родителями контролируют реализацию этого масштабного проекта.

Барнаул получил по этой программе 426 млн рублей из бюджетов всех уровней — федерального, краевого и городского. На эти средства преображаются семь школ города: №38, 50, 63, 75, 99 110 и 130.

«Школа №38 находится в перспективном микрорайоне Потока, который будет застраиваться. Это достаточно большая школа, она может вместить до 900 школьников, сейчас здесь обучаются почти 700 ребят. Сегодня мы убедились в том, что все средства были освоены: запланированные работы выполнены. Например, здесь обновили пищеблок, спортивный и актовый залы. Думаю, уже в четверг школа достойно встретит своих учеников», — отметил Вячеслав Франк.

Эта школа получила более 59 млн рублей. Там делают не только ремонт, но и оснащают современным оборудованием и мебелью.

«Мой ребёнок ходил четыре года в начальные классы этой школы. Нас всё устраивало: и педагоги, и администрация школы, и качество образования. Но все мы ждали одного — преображения здания нашей любимой школы. Мы и не думали, что ремонт будет настолько колоссальным. Да, косметический ремонт мы видели, но то, что по федеральной программе произошло здесь за три месяца летних каникул — это удивительно», — сказала мама пятиклассника школы №38 Татьяна Рогозина.

Внимание депутатского корпуса и городских властей к этой школе Октябрьского района особенное. Здесь поэтапно за счёт средств городского бюджета проводили ремонт помещений и благоустройство территории.

«Эта школа играет важное значение для жителей Западного микрорайона. И от родителей детей в БГД поступали обращения с просьбой отремонтировать здание. С 2019 по 2021 годы в школе были заменены окна, отремонтированы козырьки, кровля, санузлы, а также был проведён капитальный ремонт спортивного зала и спортивной площадки. Кроме того, была облагорожена и территория вокруг здания. Теперь же можно говорить о комплексном подходе к созданию комфортных условий для детей и педагогов», — подчеркнула Марина Понкрашёва.

Кроме того, по предложению «Единой России» дополнительно на повышение уровня антитеррористической защищённости этой школе было выделено 2,2 млн рублей.

Напомним, программа капремонта школ разработана по поручению президента Владимира Путина. Партия составила и передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте, их приведут в порядок за пять лет.