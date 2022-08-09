Сразу три школы капитально отремонтируют в Целинном районе

Три села Целинного района — Воеводское, Шалап и Победа — получили более 200 млн рублей на капитальный ремонт школ в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Ремонт во всех учреждениях проконтролировала заместитель секретаря регионального отделения партии, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Наталья Кувшинова.

Шалапская школа получила 48,8 млн рублей. Здесь к началу нового учебного года обновят кровлю, входную группу, лестницы, системы отопления, водоснабжения, канализации и пожаротушения, ведут электромонтажные и отделочные работы.

«Школа меняется не только внешне. Меняется образовательное пространство, потому что в рамках программы „Модернизация школьных систем образования“ мы также получаем новую мебель, компьютерное и спортивное оборудование», — рассказала директор школы Лариса Шабунина.

Школу в Воеводском сдадут в августе 2023 года. К октябрю этого года в здании отремонтируют кровлю, оконные и дверные проёмы, межэтажные перекрытия, систему отопления. В рамках следующего этапа проведут комплекс внутренних работ, установят пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, утеплят и облицуют фасад. Территорию вокруг школы благоустроят, сделают ограждение и освещение территории. Общая стоимость капремонта — 82,6 млн рублей.

«У нас 164 ребёнка, 80 из них обучаются в начальной школе. Численность учеников понемногу растёт, что тоже радует. Поэтому мы с нетерпением ждём окончания ремонтных работ», — говорит директор школы Наталья Хароброва.

Ремонт школ в Целинном районе / Фото: пресс-служба ЕР

Также к осени следующего года завершится капремонт и Побединской школы стоимостью 86,7 млн рублей. Здесь ремонтируют кровлю, входную группу и лестницы, отопление, водоснабжение, канализацию и систему пожаротушения, ведут электромонтажные работы, затем приступят к внутренней отделке помещений.

В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» власти района намерены отремонтировать ещё три учебных заведения.

«Программа рассчитана на пять лет. Пока в неё вошли 43 школы Алтайского края, в основном сельские, на их капремонт выделено больше 2 миллиардов рублей. Это крайне важная задача, которую „Единая Россия“ включила в народную программу партии. Вместе с нами за качеством и сроками выполнения работ следят представители общественности, родители и сами школьники. Они будут участвовать и в приёмке общеобразовательных учреждений», — прокомментировала Наталья Кувшинова.

Наталья Кувшинова / Фото: пресс-служба ЕР