Сразу три светофора отключат в центре Барнаула 18 февраля

В связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения 18 февраля с 09:00 до 15:00 отключат сразу три светофора на проспекте Комсомольском. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, регулирующие устройства не будут работать на перекрёстках с улицами Димитрова, Кирова и Чкалова.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных перекрёстках, соблюдать требования дорожных знаков, а также с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, накануне стало известно, что Алтайскому краю выделят миллиард рублей на обновление общественного транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Как подсчитали власти, средств хватит на покупку 14 новых трамваев и 10 троллейбусов.