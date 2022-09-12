Средняя явка избирателей на выборах в Алтайском крае составила 21,42%

Средняя явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Алтайском крае составила 21,42% — всего проголосовало 348 570 избирателей. Такие предварительные данные сообщает Избирком Алтайского края в своём Telegram-канале.

Средняя явка избирателей по муниципальным районам и округам составляет 29,9%, в выборах принял участие 221 951 человек.

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В городах в среднем на избирательные участки пришли 14,3% избирателей, проголосовали 126 619 человек. В Барнауле явка чуть выше средней по городам и составляет 14,8%, проголосовали 77 706 жителей краевой столицы.